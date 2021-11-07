Куницын прокомментировал позднюю замену Павлюченковой в финале Кубка Билли Джин Кинг

Тренер женской сборной России на Кубке Билли Джин Кинг Игорь Куницын прокомментировал претензии сборной Швейцарии в адрес команды России из-за замены Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову за 15 минут до начала первого матча — Дарьи Касаткиной и Хиль Белен Тайхман. Самсонова стала соперницей Белинды Бенчич в финале Кубка Билли Джин Кинг, который в итоге выиграли россиянки.

«Почему во втором финальном матче была Самсонова? Я скажу, что самое главное в том, что каждая из девочек внесла свой вклад. Здесь нельзя никого выделять. Да, Людмила принесла больше очков, но это не значит, что вклад других девочек был меньше. Самсонова показывает очень хороший теннис: на прошлой неделе она дошла до полуфинала. Поэтому не было сюрпризом, что она находится в хорошей форме, но то, как она себя проявила, играя первый раз на Кубке федераций, – это невероятно! С чем я связываю отсутствие успеха у сборной России на Кубке федераций с 2015 года? Была смена поколений. Сейчас уже новое поколение наших девочек выигрывает этот престижнейший турнир», — приводит слова Куницына Metaratings.ru.