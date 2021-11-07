Пюц и Винус обыграли дуэт Маю и Эрбера в финале «Мастерса» в Париже
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Тим Пюц (Германия) и Майкл Винус (Австралия) стали победителями «Мастерса» в Париже. В финальной встрече они обыграли французский дуэт Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 11:9.
Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. На счету Пюца и Винуса 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах. Французы выполнили 6 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и не реализовали ни один из 6 брейк-пойнтов.
Напомним, сейчас также проходит финальный матч турнира в Париже в одиночном разряде, в котором первая ракетка мира серб Новак Джокович встречается с россиянином Даниилом Медведевым. Игра только стартовала, однако уже в первом гейме российский теннисист успел сделать брейк.
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