Павел Котов обыграл Егора Герасимова в финале квалификации турнира в Стокгольме

Российский теннисист Павел Котов обыграл Егора Герасимова (Беларусь) в финале квалификации турнира в Стокгольме (Швеция) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За весь матч россиянин выполнил 8 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав 1 брейк-пойнт из 5. На счету Герасимова 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 нереализованных брейк-пойнта.
Турнир в Стокгольме стартовал сегодня, 7 ноября. Финальный день соревнований запланирован на 13 ноября. Матчи проходят на хардовом покрытии, а призовой фонд составил € 635 750. Действующим победителем является Денис Шаповалов (Канада), который в 2019 году в финальной встрече обыграл Филипа Краиновича. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.
- 7 ноября 2021
-
17:53
-
17:21
-
16:52
-
16:09
-
16:00
-
15:42
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:30
-
13:34
-
13:19
-
12:56
-
11:59
-
11:45
-
10:51
-
10:44
-
10:24
-
10:15
-
09:50
-
03:22
-
02:11
-
01:17
-
00:54
-
00:34
-
00:12
-
00:00
- 6 ноября 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:21
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:38
-
22:32