Павел Котов обыграл Егора Герасимова в финале квалификации турнира в Стокгольме

Российский теннисист Павел Котов обыграл Егора Герасимова (Беларусь) в финале квалификации турнира в Стокгольме (Швеция) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За весь матч россиянин выполнил 8 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав 1 брейк-пойнт из 5. На счету Герасимова 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 нереализованных брейк-пойнта.

Турнир в Стокгольме стартовал сегодня, 7 ноября. Финальный день соревнований запланирован на 13 ноября. Матчи проходят на хардовом покрытии, а призовой фонд составил € 635 750. Действующим победителем является Денис Шаповалов (Канада), который в 2019 году в финальной встрече обыграл Филипа Краиновича. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.