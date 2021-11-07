Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. За всю игру Джокович сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Медведева 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка при 10 брейк-пойнтах.

Счёт в личных встречах между этими теннисистами стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.

В случае победы Медведев сравнялся бы по числу выигранных «Мастерсов» с соотечественником Маратом Сафиным (5). Примечательно, что в 2020-м парижский турнир выиграл именно Медведев.