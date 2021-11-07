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Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. За всю игру Джокович сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Медведева 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка при 10 брейк-пойнтах.

Счёт в личных встречах между этими теннисистами стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.

В случае победы Медведев сравнялся бы по числу выигранных «Мастерсов» с соотечественником Маратом Сафиным (5). Примечательно, что в 2020-м парижский турнир выиграл именно Медведев.

Париж. Финал
07 ноября 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Просто лучшие! Джокович обыграл Медведева в потрясающем финале на «Мастерсе» в Париже Просто лучшие! Джокович обыграл Медведева в потрясающем финале на «Мастерсе» в Париже
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