Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. За всю игру Джокович сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Медведева 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка при 10 брейк-пойнтах.
Счёт в личных встречах между этими теннисистами стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.
В случае победы Медведев сравнялся бы по числу выигранных «Мастерсов» с соотечественником Маратом Сафиным (5). Примечательно, что в 2020-м парижский турнир выиграл именно Медведев.
Париж. Финал
07 ноября 2021, воскресенье. 17:10 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
20:24
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:47
-
19:30
-
17:53
-
17:21
-
16:52
-
16:09
-
16:00
-
15:42
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:30
-
13:34
-
13:19
-
12:56
-
11:59
-
11:45
-
10:51
-
10:44
-
10:24
-
10:15
-
09:50
-
03:22
-
02:11
-
01:17
-
00:54
-
00:34
-
00:12
-
00:00
- 6 ноября 2021
-
23:54
-
23:29
Партнерский контент