Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович догнал Зверева и Рууда по количеству завоёванных титулов в 2021 году

Джокович догнал Зверева и Рууда по количеству завоёванных титулов в 2021 году
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финальном матче «Мастерса» в Париже. Соперником первой ракетки мира был россиянин Даниил Медведев, а сама встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3. После этой победы Новак сравнялся с Каспером Руудом (Норвегия) и Александром Зверевым (Германия) по количеству завоёванных титулов в 2021 году.

Помимо парижского «Мастерса», серб победил в трёх турнирах «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон), а также на турнире в Белграде. Всего за карьеру Новак Джокович является обладателем 86 титулов под эгидой ATP.

В случае победы Медведев также сравнялся бы с Руудом и Зверевым по количеству побед на турнирах в этом году. На данный момент у россиянина 4 победы на турнирах в 2021-м.

Новость по теме
Тарпищев: фантастический финал между Джоковичем и Медведевым. Всё решилось в 2-3 очках
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021