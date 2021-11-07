Джокович догнал Зверева и Рууда по количеству завоёванных титулов в 2021 году

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финальном матче «Мастерса» в Париже. Соперником первой ракетки мира был россиянин Даниил Медведев, а сама встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3. После этой победы Новак сравнялся с Каспером Руудом (Норвегия) и Александром Зверевым (Германия) по количеству завоёванных титулов в 2021 году.

Помимо парижского «Мастерса», серб победил в трёх турнирах «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон), а также на турнире в Белграде. Всего за карьеру Новак Джокович является обладателем 86 титулов под эгидой ATP.

В случае победы Медведев также сравнялся бы с Руудом и Зверевым по количеству побед на турнирах в этом году. На данный момент у россиянина 4 победы на турнирах в 2021-м.