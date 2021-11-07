«Браво, Новак». Медведев отреагировал на поражение в финале «Мастерса» в Париже
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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на поражение в финальном матче «Мастерса» в Париже с сербом Новаком Джоковичем (6:3, 4:6, 3:6).
«Матч был достоин финала. Браво, Новак, тебе и твоей команде. Сумасшедшая работа. Спасибо моей команде и спонсорам. Турнир прошёл на самом высоком уровне, потрясающая публика в Берси. Спасибо вам, что поддерживаете нас, что любите теннис. Помню ночной матч Фучовича и Фоньини, было очень много зрителей — это говорит о том, что вы любите теннис», — сказал Медведев в интервью на корте.
Счёт в личных встречах между этими теннисистами стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.
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