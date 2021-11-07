Новак Джокович прокомментировал победу на «Мастерсе» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий по поводу победы в финальном матче «Мастерса» в Париже. Напомним, в решающей встрече первая ракетка мира обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
«Даниил, ты наговорил так много на французском, что мне будет тяжело за тобой угнаться. У нас был потрясающий матч в Нью-Йорке и отличный получился здесь. В моей команде особенный момент сегодня — здесь вся моя семья — Тара, Стефан, жена. Мои самые главные фанаты, я вас очень люблю. Большое спасибо публике. Атмосфера была невероятная. Сложные времена для всего мира, но вы так здорово всё проводите и приходите за нас болеть», — сказал Джокович в интервью на корте.
Счёт в личных встречах между этими теннисистами стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.
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