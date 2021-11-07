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Джокович отпраздновал победу на «Мастерсе» в Париже вместе со своими детьми. Видео

Джокович отпраздновал победу на «Мастерсе» в Париже вместе со своими детьми. Видео
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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу на «Мастерсе» в Париже. После реализованного матчбола в финальной игре с россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 6:4, 6:3) номер 1 мирового рейтинга подошёл к своим детям и обнял их.

Видео доступно в «твиттере» ATP Tour. Права на видео принадлежат ATP Media.

Счёт в личных встречах между этими теннисистами стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.

В случае победы Медведев сравнялся бы по числу выигранных «Мастерсов» с соотечественником Маратом Сафиным (5). Примечательно, что в 2020-м парижский турнир выиграл именно Медведев. В финале он оказался сильнее немца Александра Зверева.

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