«Теннис величайшего уровня». Чесноков — о финале Джоковича и Медведева

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался по поводу финального матча «Мастерса» в Париже между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведвым (3:6, 6:4, 6:3).
«Был очень хороший матч, финал действительно удался. Джокович подавал острые подачи, давал очень хороший угол и при этом сразу же входил в корт, использовал выход к сетке — за счёт этого он выиграл очень много очков. При этом Медведев стоял достаточно далеко на приёме, полностью освобождал корт и потом ему было очень сложно остро сыграть издалека, доставить Новаку какие-то сложности.
Даня играл достаточно далеко, во втором сете сильно отошёл к задней линии, а при счёте 5-2 вошёл в корт и брейканул обратно, начал играть хорошо. Но Джокович играл потрясающе, у него был большой запас, очень много уверенности. Даня же допускал достаточно очевидные ошибки. Если взять этот уровень, то в решающем сете Медведев не должен был делать таких ошибок ни в коем случае. Джокович не сделал ни одной невынужденной ошибки, практически не ошибался и не делал подарков.
Получился очень хороший матч, ребята играли с удовольствием. Матчи с таким накалом — это украшение любого финала. Сегодня были запредельные скорости, теннис величайшего уровня», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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