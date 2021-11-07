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Джокович обошёл Надаля и вышел на первое место по числу побед на «Мастерсах»

Джокович обошёл Надаля и вышел на первое место по числу побед на «Мастерсах»
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел на первое место по количеству побед на «Мастерсах». Напомним, сегодня, 7 ноября, первая ракетка мира в финале турнира в Париже оказался сильнее россиянина Даниила Медведева (4:6, 6:3, 6:3).

Рекордсмены по победам на «Мастерсах»:

1. Джокович — 37
2. Надаль — 36
3. Федерер — 28
4. Агасси — 17
5. Маррей — 14

Счёт в личных встречах между Джоковичем и Медведевым стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.

В случае победы Медведев сравнялся бы по числу выигранных «Мастерсов» с соотечественником Маратом Сафиным (5). Примечательно, что в 2020-м парижский турнир выиграл именно Медведев.

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