Даниил Медведев объяснил свою позицию по поводу сербского болельщика
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Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу слов, сказанных им во время финала «Мастерса» в Париже в адрес одного из болельщиков. Напомним, россиянин пожаловался на действия сербского фаната арбитру, назвав его человеком «без мозгов».
«Всё, что я сказал о нём во время перерыва, я могу повторить. Надеюсь, он больше не смотрит теннис. Я не буду говорить, что проиграл один из самых важных розыгрышей из-за него, однако это явно отвлекло меня.
Не знаю, есть ли какой-нибудь вид спорта, где настолько важно сохранять концентрацию, как в теннисе. Нужно, чтобы болельщики сохраняли тишину во время розыгрыша и до него», — приводит слова Медведева журналист Мусаб Абид в своём «твиттере».
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