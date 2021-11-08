Даниил Медведев объяснил свою позицию по поводу сербского болельщика

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу слов, сказанных им во время финала «Мастерса» в Париже в адрес одного из болельщиков. Напомним, россиянин пожаловался на действия сербского фаната арбитру, назвав его человеком «без мозгов».

«Всё, что я сказал о нём во время перерыва, я могу повторить. Надеюсь, он больше не смотрит теннис. Я не буду говорить, что проиграл один из самых важных розыгрышей из-за него, однако это явно отвлекло меня.

Не знаю, есть ли какой-нибудь вид спорта, где настолько важно сохранять концентрацию, как в теннисе. Нужно, чтобы болельщики сохраняли тишину во время розыгрыша и до него», — приводит слова Медведева журналист Мусаб Абид в своём «твиттере».