«Думаю, нам не стоит больше тренироваться друг с другом». Медведев пошутил про Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев пошутил по поводу тренировок с сербом Новаком Джоковичем после того, как проиграл ему в финале «Мастерса» в Париже (6:4, 3:6, 3:6).

«Я думаю, нам не стоит больше тренироваться друг с другом», — написал в своём «инстаграме» Медведев.

Напомним, в преддверии турнира в Париже теннисисты провели совместную тренировку и сыграли один сет. Победу в нём одержал Медведев.

Счёт в личных встречах между Джоковичем и Медведевым стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.

В случае победы в Париже Медведев сравнялся бы по числу выигранных «Мастерсов» с соотечественником Маратом Сафиным (5). Примечательно, что в 2020-м парижский турнир выиграл именно Медведев.