Джокович: не жалею о том, что мне не удалось собрать календарный «Шлем», закрыл эту главу

Сербский теннисист Новак Джокович, который сегодня обыграл Даниила Медведева (4:6, 6:3, 6:3) в финале «Мастерса» в Париже заявил, что не переживает из-за поражения россиянину в финале US Open. Напомним, победа в нём обеспечивала первой ракетке мира календарный «Большой шлем».

«Честно говоря, я уже закрыл эту главу. Нет сожалений по этому поводу. Я не страдаю целыми днями из-за того, что не собрал «Большой шлем».

Это был интересный опыт, и я очень доволен тем, как я играл на турнирах «Большого шлема» — три победы и финал. Это здорово. Надо концентрироваться на позитивных вещах, а не наоборот.



Так что я просто пошёл дальше и сконцентрировался на «Мастерсах», и здесь, в Берси, сделал то, за чем приехал – выиграл титул и завершил сезон в качестве №1», — приводит слова Джоковича журналист Мусаб Абид в своём «твиттере».