Зверев поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 ноября немец Александр Зверев поднялся на третью строчку, поляк Хуберт Хуркач — на седьмую. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.



Чемпионская гонка ATP. 8 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9370.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7070.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5955.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5695.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4210.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4090.

7 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3315.

8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3275.

9 (8). Янник Синнер (Италия) — 3015.

10 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.

…

13 (13). Аслан Карацев (Россия) — 2290...

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1375.