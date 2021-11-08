Зверев поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 ноября немец Александр Зверев поднялся на третью строчку, поляк Хуберт Хуркач — на седьмую. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 8 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9370.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7070.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5955.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5695.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4210.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4090.
7 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3315.
8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3275.
9 (8). Янник Синнер (Италия) — 3015.
10 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
…
13 (13). Аслан Карацев (Россия) — 2290...
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1375.
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