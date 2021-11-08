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Павел Котов и Энди Маррей узнали соперников на турнире в Стокгольме

Павел Котов и Энди Маррей узнали соперников на турнире в Стокгольме
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Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В частности, россиянин Павел Котов (Q) в первом круге сыграет с представителем Италии Андреа Вавассори (Q).

Стокгольм. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Павел Котов (Россия, Q) — Андреа Вавассори (Италия, Q).
Виктор Джурашович (Норвегия, Q) — Энди Маррей (Великобритания, WC).
Денис Истомин (Узбекистан, Q) — Филип Краинович (Сербия).

Белорус Егор Герасимов, попавший в основную сетку в статусе лаки-лузера, в первом раунде сразится с американцем Тейлором Фритцем, посеянным под пятым номером.

Действующим победителем является канадец Денис Шаповалов, который в 2019 году в финальной встрече обыграл Филипа Краиновича со счётом 6:4, 6:4. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.

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