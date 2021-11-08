Новак Джокович опубликовал эмоциональный пост после победы над Медведевым в Париже

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал эмоциональный пост после победы на «Мастерсе» в Париже (Франция). В финальном матче он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
«Что за день, что за неделя! Благословение за благословением. Моя семья, мои любимые дети стали свидетелями этого момента. Отличный бой с необыкновенной атмосферой на трибунах. В течение недели я чувствовал большую поддержку, и эта энергия привела меня к трофею. Спасибо моей команде за усердную работу для достижения ещё одного большого успеха», — написал Джокович в своём »инстаграме".
После этой победы Новак сравнялся с Каспером Руудом (Норвегия) и Александром Зверевым (Германия) по количеству завоёванных титулов в 2021 году — по 5.
- 8 ноября 2021
-
08:49
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:12
-
00:32
-
00:04
- 7 ноября 2021
-
23:49
-
23:10
-
22:41
-
22:00
-
20:52
-
20:24
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:47
-
19:30
-
17:53
-
17:21
-
16:52
-
16:09
-
16:00
-
15:42
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:30
-
13:34
-
13:19
-
12:56
-
11:59
-
11:45
-
10:51
-
10:44