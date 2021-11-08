Новак Джокович опубликовал эмоциональный пост после победы над Медведевым в Париже

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал эмоциональный пост после победы на «Мастерсе» в Париже (Франция). В финальном матче он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Что за день, что за неделя! Благословение за благословением. Моя семья, мои любимые дети стали свидетелями этого момента. Отличный бой с необыкновенной атмосферой на трибунах. В течение недели я чувствовал большую поддержку, и эта энергия привела меня к трофею. Спасибо моей команде за усердную работу для достижения ещё одного большого успеха», — написал Джокович в своём »инстаграме".

После этой победы Новак сравнялся с Каспером Руудом (Норвегия) и Александром Зверевым (Германия) по количеству завоёванных титулов в 2021 году — по 5.