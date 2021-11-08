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«С тобой мне легко не будет». Новак Джокович обратился к Даниилу Медведеву

«С тобой мне легко не будет». Новак Джокович обратился к Даниилу Медведеву
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 4:6, 6:3, 6:3, опубликовал пост, посвящённый своему сопернику.

«Что я люблю и уважаю в Данииле Медведеве, так это его стремление всегда быть тем, кем он на самом деле является. Он старается быть собой. Неважно, что думают другие, что они говорят или ждут от него — сердце Даниила и его разум всегда под контролем. Он измеряет поступки, полагаясь на свои ценности.

Когда я вижу людей, которые стараются быть самими собой и упорно трудятся каждый день, то знаю, что они стремятся к величию. С нетерпением жду новых встреч с тобой, Даниил. Я знаю, что с тобой мне легко не будет, и рад, что у меня есть такой прекрасный соперник, как ты», — написал Джокович в своём «инстаграме».

Просто лучшие! Джокович обыграл Медведева в потрясающем финале на «Мастерсе» в Париже Просто лучшие! Джокович обыграл Медведева в потрясающем финале на «Мастерсе» в Париже
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