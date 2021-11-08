Даниил Медведев: когда Джокович закончит карьеру, с ним будет то же, что и с Сампрасом

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказал мнение, что лидер рейтинга ATP Новак Джокович по окончании карьеры получит признание даже от хейтеров.

«Через десять лет после того, как он закончит карьеру, появятся люди, которые только начнут смотреть теннис. Я не видел, как играет Сампрас, я был слишком маленький — но слышал, что это было потрясающе. То же самое будет и с ним (с Джоковичем. — Прим. «Чемпионата»).

Появятся новые люди, которые просто почитают Википедию или что-то ещё, узнают, какими были результаты, кто дольше всех держался на первом месте. В итоге они везде увидят Новака. И тогда люди начнут понимать и говорить: то, чего он добился, — это просто потрясающе», — приводит слова Медведева Reuters.