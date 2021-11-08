Жабер отказалась от поездки на Итоговый турнир WTA в качестве запасной

Тунисская теннисистка Онс Жабер не поедет на Итоговый турнир WTA, на котором она должна была быть первой запасной. О своём решении седьмая ракетка мира сообщила в «Твиттере».



«С сожалением сообщаю, что не смогу поехать в Гвадалахару в качестве запасной. Мне нужно больше времени для восстановления и подготовки к следующему сезону.



Я очень горжусь достижением своей цели и лучшей позицией в рейтинге в карьере! Спасибо за поддержку и до встречи в следующем году!» — написала Жабер на своей странице.



В текущем сезоне 27-летняя Онс провела 66 матчей, в которых одержала 48 побед. В её активе трофей, завоёванный на соревнованиях в Бирмингеме (Великобритания). Последним турниром Жабер стал «ВТБ Кубок Кремля», где она в первом же матче проиграла россиянке Екатерине Александровой.