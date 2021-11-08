Жабер отказалась от поездки на Итоговый турнир WTA в качестве запасной

Тунисская теннисистка Онс Жабер не поедет на Итоговый турнир WTA, на котором она должна была быть первой запасной. О своём решении седьмая ракетка мира сообщила в «Твиттере».
«С сожалением сообщаю, что не смогу поехать в Гвадалахару в качестве запасной. Мне нужно больше времени для восстановления и подготовки к следующему сезону.
Я очень горжусь достижением своей цели и лучшей позицией в рейтинге в карьере! Спасибо за поддержку и до встречи в следующем году!» — написала Жабер на своей странице.
В текущем сезоне 27-летняя Онс провела 66 матчей, в которых одержала 48 побед. В её активе трофей, завоёванный на соревнованиях в Бирмингеме (Великобритания). Последним турниром Жабер стал «ВТБ Кубок Кремля», где она в первом же матче проиграла россиянке Екатерине Александровой.
- 8 ноября 2021
-
10:06
-
09:46
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:12
-
00:32
-
00:04
- 7 ноября 2021
-
23:49
-
23:10
-
22:41
-
22:00
-
20:52
-
20:24
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:47
-
19:30
-
17:53
-
17:21
-
16:52
-
16:09
-
16:00
-
15:42
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:30
-
13:34
-
13:19
-
12:56