Касаткина — о победе в Кубке Билли Джин Кинг: два штрафа, слёзы и постоянный ржач

Российская теннисистка, 28 ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала победу в Кубке Билли Джин Кинг.



«Слов нет, все красотки. Два штрафа, слёзы перед финалом, Хэллоуин костюмы и постоянный ржач. Было незабываемо», — написала Касаткина.

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

Напомним, в финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Касаткина обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.



В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.