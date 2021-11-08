Касаткина — о победе в Кубке Билли Джин Кинг: два штрафа, слёзы и постоянный ржач
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Российская теннисистка, 28 ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала победу в Кубке Билли Джин Кинг.
«Слов нет, все красотки. Два штрафа, слёзы перед финалом, Хэллоуин костюмы и постоянный ржач. Было незабываемо», — написала Касаткина.
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.
Напомним, в финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Касаткина обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.
В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
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