Серена Уильямс: игра Уилла Смита подняла фильм «Король Ричард» на новый уровень. Блестяще!

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс анонсировала скорый выход на мировые экраны фильма «Король Ричард».



Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.



«Нет слов, чтобы описать всё это. Такие невероятные актёры и актрисы играют в фильме, посвящённом нам.



То, как Уилл Смит сыграл отца, подняло весь фильм на совершенно новый уровень. Очень эмоционально. Блестящая работа от всех, кто был причастен к созданию этой картины», — приводит слова Серены Tennis 365.