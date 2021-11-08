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Серена Уильямс: игра Уилла Смита подняла фильм «Король Ричард» на новый уровень. Блестяще!

Серена Уильямс: игра Уилла Смита подняла фильм «Король Ричард» на новый уровень. Блестяще!
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс анонсировала скорый выход на мировые экраны фильма «Король Ричард».

Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.

«Нет слов, чтобы описать всё это. Такие невероятные актёры и актрисы играют в фильме, посвящённом нам.

То, как Уилл Смит сыграл отца, подняло весь фильм на совершенно новый уровень. Очень эмоционально. Блестящая работа от всех, кто был причастен к созданию этой картины», — приводит слова Серены Tennis 365.

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