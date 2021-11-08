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Синнер и Норри будут запасными на Итоговом турнире ATP

Синнер и Норри будут запасными на Итоговом турнире ATP
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Итальянский теннисист Янник Синнер и британец Кэмерон Нории подтвердили намерение выступить на Итоговом турнире АТР в качестве запасных. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Стоит отметить, что в чемпионкой гонке ATP Норри располагается лишь на 11-м месте, однако ставший 10-м Рафаэль Надаль ещё в августе принял решение о досрочном завершении сезона.

Напомним, на ATP Finals квалифицировались серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач и россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Действующим победителем Итогового чемпионата является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

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