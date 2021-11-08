Сын Бьорна Борга поделился впечатлениями от дебюта в основной сетке турнира ATP

Шведский теннисист Лео Борг, сын легендарного Бьорна Борга, поделился впечатлениями от первого матча на уровне основной сетки турнира ATP. В первом круге соревнований в Стокгольме он уступил американцу Томми Полу со счётом 4:6, 2:6.

«Мне было очень приятно ощущать такую поддержку трибун. Невероятно благодарен за то, что мне предоставили уайлд-кард. Я точно ещё вернусь на этот турнир, если у меня будет возможность. Всегда приятно, когда отец смотрит мои матчи. Он очень хорошо меня поддерживает. Знаю, что он много раз участвовал в этом турнире, так что понимает мои чувства», — приводит слова Лео Борга официальный сайт соревнований.

Бьорн Борг — 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира.