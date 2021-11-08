Сын Бьорна Борга поделился впечатлениями от дебюта в основной сетке турнира ATP
Поделиться
Шведский теннисист Лео Борг, сын легендарного Бьорна Борга, поделился впечатлениями от первого матча на уровне основной сетки турнира ATP. В первом круге соревнований в Стокгольме он уступил американцу Томми Полу со счётом 4:6, 2:6.
«Мне было очень приятно ощущать такую поддержку трибун. Невероятно благодарен за то, что мне предоставили уайлд-кард. Я точно ещё вернусь на этот турнир, если у меня будет возможность. Всегда приятно, когда отец смотрит мои матчи. Он очень хорошо меня поддерживает. Знаю, что он много раз участвовал в этом турнире, так что понимает мои чувства», — приводит слова Лео Борга официальный сайт соревнований.
Бьорн Борг — 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира.
Комментарии
- 8 ноября 2021
-
11:44
-
11:36
-
11:35
-
10:52
-
10:06
-
09:46
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:12
-
00:32
-
00:04
- 7 ноября 2021
-
23:49
-
23:10
-
22:41
-
22:00
-
20:52
-
20:24
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:47
-
19:30
-
17:53
-
17:21
-
16:52
-
16:09
-
16:00
-
15:42
-
15:02
-
15:00
-
14:56
Партнерский контент