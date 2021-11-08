Бьорн Борг оценил дебют сына в основной сетке турнира ATP

11-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг поделился впечатлениями от дебюта сына Лео в основной сетке соревнований ATP. В первом круге турнира в Стокгольме 18-летний швед проиграл американцу Томми Полу со счётом 4:6, 2:6.

«Мне было приятно наблюдать за игрой Лео. У него появилась прекрасная возможность выступить в основной сетке. Мне было интересно наблюдать за его матчем с Томми Полом. Думаю, он продемонстрировал отличный теннис. Конечно, разница будет чувствоваться, если соперник — 50-я ракетка мира. Но это было очень важно для Лео.

Он получил отличный опыт, играя с таким соперником. Я гордый отец. Он сыграл хорошо, я был рад наблюдать за матчем, его первым поединком на турнире ATP. Особенно приятно, что это случилось на турнире в Стокгольме», — сказал Борг в интервью пресс-службе турнира.