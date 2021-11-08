«Ну флаг им в руки». Турсунов — о переименовании Кубка Федерации в честь Билли Джин Кинг

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал переименование Кубка Федерации в Кубок Билли Джин Кинг.
«Ну, есть Кубок Дэвиса. Сейчас все движения в социуме нацелены на то, чтобы способствовать таким вещам. Билли Джин Кинг — достаточно громкое имя для женского тенниса, она представляет несколько слоёв общества, которые активно борются за свои права. Если это помогает рекламе и продвижению этому спорту — ну флаг им в руки. Не знаю, насколько это актуально, но по каким-то причинам решили так сделать.
Кинг достаточно много сделала для американского тенниса. Мне кажется, что это кивок в политическом направлении. Когда её представляют, когда её не представляют, её всегда упоминают как борца за равноправие. Внимание сейчас больше направлено на какие-то политические движения, нежели на спортивные достижения. Как я к этому отношусь? У меня своих проблем в жизни достаточно. Я не думал на эту тему, пусть делают, что делают», — приводит слова Турсунова Metaratings.
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