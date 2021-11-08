Род Лэйвер: назревает большое противостояние между Джоковичем и Медведевым

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на турнире категории «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл Даниила Медведева из России — 4:6, 6:3, 6:3.



«Новак, мои поздравления! В седьмой раз первая ракетка мира по итогам сезона и рекордное количество выигранных «Мастерсов»… Назревает большое противостояние с Медведевым и я с нетерпением ожидаю очередную серию», — написал легендарный теннисист на своей странице в «Твиттере».



После вчерашнего финала в Париже счёт в личных встречах между Джоковичем и Медведевым стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин (6:4, 6:4, 6:4).