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Род Лэйвер: назревает большое противостояние между Джоковичем и Медведевым

Род Лэйвер: назревает большое противостояние между Джоковичем и Медведевым
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на турнире категории «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл Даниила Медведева из России — 4:6, 6:3, 6:3.

«Новак, мои поздравления! В седьмой раз первая ракетка мира по итогам сезона и рекордное количество выигранных «Мастерсов»… Назревает большое противостояние с Медведевым и я с нетерпением ожидаю очередную серию», — написал легендарный теннисист на своей странице в «Твиттере».

После вчерашнего финала в Париже счёт в личных встречах между Джоковичем и Медведевым стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин (6:4, 6:4, 6:4).

Просто лучшие! Джокович обыграл Медведева в потрясающем финале на «Мастерсе» в Париже Просто лучшие! Джокович обыграл Медведева в потрясающем финале на «Мастерсе» в Париже
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