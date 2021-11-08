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Грикспор установил рекорд ATP по количеству выигранных челленджеров в сезоне

Грикспор установил рекорд ATP по количеству выигранных челленджеров в сезоне
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Теннисист из Нидерландов Таллон Грикспор установил новый рекорд ATP Challenger Tour по количеству титулов за отдельно взятый сезон. Победные соревнования на Тенерифе (Испания) стали для него уже седьмыми в 2021 году.

На Тенерифе Грикспор проиграл лишь один сет, одолев троих сеяных игроков: Алтуга Челикбилега (Турция), Фернандо Вердаско (Испания) и Фелисьяно Лопеса (Испания). Стоит отметить, что Таллон выиграл четыре турнира серии «челленджер» подряд — ранее в октябре он побеждал на соревнованиях в Мурсии (Испания) и Наполи (Италия, дважды). Благодаря этим успехам он поднялся в рейтинге АТР на рекордное для себя 72-е место.

В 2021 году 25-летний теннисист провёл 72 матча, в которых одержал 54 победы.

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