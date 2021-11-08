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Эмма Радукану стала пятой британкой в топ-20 рейтинга WTA

Эмма Радукану стала пятой британкой в топ-20 рейтинга WTA
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Сенсационная чемпионка Открытого чемпионата США 2021 года Эмма Радукану дебютировала в числе двадцати лучших теннисисток мира. В обновлённом рейтинге WTA от 8 ноября она расположилась на 20-й строчке.

Таким образом, 18-летняя теннисистка стала лишь пятой представительницей Великобритании, которой покорилось это достижение. Ранее в топ-20 рейтинга побывали Вирджиния Уэйд (1975 год), Сью Баркер (1977), Джо Дьюри (1984) и Йоханна Конта (2017).

Ранее Радукану стала пятой действующей теннисисткой с более чем 2 миллионами подписчиков в социальной сети «Инстаграм». Больше подписчиков в женском теннисе только у Серены Уильямс (13,6 млн), Сани Мирзы (7,9 млн), Наоми Осаки (2,9 млн) и Эжени Бушар (2,1 млн).

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