Тренер Медведева объяснил, почему Даниил проиграл Новаку Джоковичу в финале в Париже

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира Даниила Медведева, прокомментировал поражение подопечного в матче с лидером рейтинга ATP Новаком Джоковичем в финале турнира в Париже. Медведев потерпел поражение со счётом 6:4, 3:6, 3:6.
По мнению тренера, в третьем сете у Медведева кончились силы.
«Даниил хорошо играл в первом сете. Он отыграл два брейк-пойнта, прибавил и доминировал. Новак был расслаблен, да, но он меня никогда не удивляет. Он чувствовал себя подавленным, но потом вернулся в игру.
В начале второго сета был один важный момент для Даниила, который мог сложиться иначе. То же самое и в третьем сете. Думаю, у него просто закончилось топливо. Чтобы выдерживать борьбу с Новаком на этом уровне, нужно действовать ещё точнее и хладнокровнее», — приводит слова специалиста L'Equipe.
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