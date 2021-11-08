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Тренер сборной Англии по регби призвал Радукану меньше отвлекаться от тенниса

Тренер сборной Англии по регби призвал Радукану меньше отвлекаться от тенниса
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Главный тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс призвал первую ракетку страны Эмму Радукану больше сконцентрироваться на теннисе и перестать распыляться на медийные проекты, в которых она начала всё чаще участвовать после победы на US Open — 2021.

«Для хороших молодых игроков очень важно концентрироваться на своём деле. В такие моменты существует множество отвлекающих факторов — от похвалы и до критики, ну и, конечное же, бесконечное внимание СМИ.

Причины, по которым юная Радукану, выиграв Открытый чемпионат США, не так хорошо выступает после своего успеха? Где мы её видим чаще после триумфа в Нью-Йорке? На первой полосе Vogue и Harper's Bazaar или где там ещё? На съёмках коллекции от Christian Dior? Всё это её и отвлекает от тренировок и, как следствие, качественных результатов», — цитирует Джонса Ubitennis.

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