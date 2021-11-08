Новак Джокович ответил на вопрос, мог бы он стать тренером Даниила Медведева

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович ответил на вопрос, может ли он представить себя в роли тренера второй ракетки мира Даниила Медведева, когда тому исполнится 30 лет. В настоящий момент Джоковичу 34 года, Медведеву — 25.
«Если бы я был его тренером, у меня было бы не так много работы. Да нет, я просто шучу. В данный момент он один из лучших игроков в мире. Если у него не будет проблем со здоровьем, то я ожидаю, что он останется на вершине в предстоящие годы и будет побеждать на турнирах «Большого шлема». В этом нет никаких сомнений», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
По словам Новака, он действительно хочет стать тренером по окончании карьеры.
«Да, в будущем я вижу себя тренером. Я искренне люблю этот спорт», — добавил он.
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