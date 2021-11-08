Джокович: прямо сейчас Медведев — мой главный соперник. Он станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович комплиментарно высказался в адрес россиянина Даниила Медведева.

«Играть против Даниила тяжело — он круто подаёт и здорово передвигается для своего высокого роста. На данный момент в его игре нет пробелов. Сейчас он, вероятно, мой главный соперник в туре.

У Медведева классные удары — как справа, так и слева. Если раньше его форхенд не был полноценным оружием, то сейчас он великолепен. Даниил — умный и трудолюбивый парень, который старается на максимум раскрыть свой потенциал.

Сейчас он близок к званию первой ракетки мира, и я уверен, что рано или поздно он ей станет. И когда это случится, никто не сможет сказать, что этот успех незаслуженный. Даниил — лидер нового поколения, в котором соревнуются такие игроки, как Зверев, Циципас, Тим и Рублёв», — цитирует Джокович SportKlub.