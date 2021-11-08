Радукану: не собираюсь отменять даже одну тренировку ради каких-то обязательств вне корта

20-я ракетка мира из Великобритании Эмма Радукану заявила, что теннис является её главным приоритетом и никакие посторонние проекты не будут отвлекать её от спорта.



«Я очень и очень ясно дала понять каждому члену своей команды, что не собираюсь отменять даже одну тренировку ради каких-либо обязательств вне корта. Для меня это даже не подлежит обсуждению. Я чётко обозначила — моим главным приоритетом является теннис. В этом плане всем всё предельно ясно.



«Тем не менее, я пытаюсь управлять своим временем и распределять обязательства. Даже если это не те самые мероприятия вне корта. Сейчас я, к примеру, всё ещё прохожу ознакомительную программу WTA для молодых игроков», — цитирует Радукану Ubitennis.

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