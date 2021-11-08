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Екатерина Александрова проиграла украинке Цуренко в первом круге турнира в Линце

Екатерина Александрова проиграла украинке Цуренко в первом круге турнира в Линце
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Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в первом круге турнира в Линце (Австрия). Александрова, посеянная под пятым номером, проиграла 132-й ракетке мира, украинке Лесе Цуренко. Матч закончился со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Цуренко.

Александрова совершила четыре эйса и допустила три двойные ошибки. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (процент реализации — 57%). Цуренко ни разу не подала навылет, но и ни разу не ошиблась на подаче, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из 10 (50%). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Во втором круге Цуренко встретится с победительницей противостояния Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — Синья Краус (Австрия).

Турнирная сетка
Линц. 1-й круг
08 ноября 2021, понедельник. 14:05 МСК
Леся Цуренко
132
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 2  
         
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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