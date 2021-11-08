Екатерина Александрова проиграла украинке Цуренко в первом круге турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в первом круге турнира в Линце (Австрия). Александрова, посеянная под пятым номером, проиграла 132-й ракетке мира, украинке Лесе Цуренко. Матч закончился со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Цуренко.

Александрова совершила четыре эйса и допустила три двойные ошибки. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (процент реализации — 57%). Цуренко ни разу не подала навылет, но и ни разу не ошиблась на подаче, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из 10 (50%). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Во втором круге Цуренко встретится с победительницей противостояния Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — Синья Краус (Австрия).