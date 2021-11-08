Рахимова проиграла 100-й ракетке мира на старте турнира в Линце

Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение в первом круге турнира в Линце (Австрия). Уроженка Екатеринбурга в затяжном матче проиграла 100-й ракетке мира, румынке Жаклин Кристиан. Игра закончилась со счётом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу Жаклин.
Рахимова совершила один эйс и допустила две двойные ошибки. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Жаклин четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из 11. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут.
Во втором круге Жаклин встретится с победительницей противостояния Армони Тан (Франция) — Ребекка Петерсон (Швеция).
Ранее турнир покинула Екатерина Александрова. Таким образом, на соревнованиях осталась всего одна представительница России — Вероника Кудерметова (4) начнёт свои выступления в Линце со второго круга.
Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси, которая отказалась от защиты титула.
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