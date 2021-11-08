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Рахимова проиграла 100-й ракетке мира на старте турнира в Линце

Рахимова проиграла 100-й ракетке мира на старте турнира в Линце
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Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение в первом круге турнира в Линце (Австрия). Уроженка Екатеринбурга в затяжном матче проиграла 100-й ракетке мира, румынке Жаклин Кристиан. Игра закончилась со счётом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу Жаклин.

Рахимова совершила один эйс и допустила две двойные ошибки. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Жаклин четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из 11. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут.

Во втором круге Жаклин встретится с победительницей противостояния Армони Тан (Франция) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Ранее турнир покинула Екатерина Александрова. Таким образом, на соревнованиях осталась всего одна представительница России — Вероника Кудерметова (4) начнёт свои выступления в Линце со второго круга.

Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси, которая отказалась от защиты титула.

Линц. 1-й круг
08 ноября 2021, понедельник. 14:05 МСК
Жаклин Кристиан
100
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7
6 		2 5
         
Камилла Рахимова
117
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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