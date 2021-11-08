Курье: надеюсь, Джокович и Надаль будут играть до 40 лет

Экс-первая ракетка мира, американец Джим Курье прокомментировал очередное достижение Новака Джоковича — серб установил рекорд по количеству сезонов, завершённых в качестве первой ракетки мира (7). В начале марта уроженец Белграда обновил ещё один рекорд, став лучшим в истории по количеству недель в ранге лидера рейтинга ATP.



«Я внимательно наблюдал за тем, как Новак сначала приблизился по этому показателю к Сампрасу, обошёл его, а потом превзошёл и Федерера. Считаю, что это очень недооценённый актив с точки зрения достижений. Все говорят о количестве мэйджоров, но недели на первой строчке рейтинга очень и очень показательны. Это говорит об объёме работы, который проделывает каждый из теннисистов.



Джокович обновил уже практически все главные рекорды мужского тенниса, и это очень круто. Теперь, как мне кажется, он будет более избирательно подходить к участию в турнирах — мы все видели, как такая стратегия существенно продлила карьеру Федерера.



В целом, я надеюсь, что нам повезёт, и Рафа с Новаком будут играть до 40 лет, а может и больше. В этом вопросе, конечно же, важную роль будет играть разгрузка графика, которым должен заняться Новак», — цитирует Курье Tennis World USA.