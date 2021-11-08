Новак Джокович рассказал, как отпразднует победу над Даниилом Медведевым

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как отпразднует победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.

«Я буду праздновать победу со своими близкими. У меня здесь жена и дети, мы собираемся купить торт, поставить лёгкую музыку и отпраздновать это, прежде чем двигаться дальше. Как я уже говорил ранее, теннис – тот вид спорта, в котором нужно уметь мгновенно перелистывать страницу, чтобы сосредоточиться на следующей цели. Нечего праздновать и анализировать исторические достижения. Я оставлю это другим, хотя понимаю их значимость.

Я не позволю себе расслабиться. Да, это прозвучало глупо, конечно, я расслаблюсь, но как-то сильно праздновать я не буду. Это мой выбор – играть в теннис, я не чувствую никакого давления, меня никто не заставляет чем-то жертвовать, но мне нравится, когда кто-то поддерживает мои стремления. Для меня это целый мир», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.