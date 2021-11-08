Призовые за участие в парижском «Мастерсе» увеличат вдвое из-за высоких продаж билетов

Организаторы прошедшего «Мастерса» в Париже (Франция) сообщили, что в два раза увеличат призовые теннисистам, принявшим участие в турнире. Это обусловлено неожиданно высокими продажами билетов.

«Публика вернулась на турнир. После рекордного 2019 года, когда было продано более 140 000 билетов, проводить закрытый турнир в прошлом году было чрезвычайно сложно и для нас, и для игроков. В этом году мы продали 120 000 билетов, что является исключительным показателем, учитывая, что месяц назад у нас было 60 000 билетов.

С этой удивительной цифрой мы удвоим наши призовые и приблизимся к показателям 2019 года. Я не в курсе, знают ли об этом игроки, но мы очень рады, что добились таких результатов. Наша цель – предоставлять игрокам выгоду от качества их работы. На «Ролан Гаррос» мы стали первопроходцами в увеличении суммы призовых в квалификационных и первых раундах, за нами последовали и другие «Шлемы». А здесь, в Берси, мы очень рады удвоить призовой фонд. Месяц назад я бы сказал: «Ну, это будет сложно», — приводит слова директора «Мастерса» в Париже Ги Форже «Tennis Majors».

Изначальный призовой фонд турнира составлял € 2 603 700, а победитель должен был получить

€ 336 000. Отметим, что размер точных надбавок к призовым Форже не назвал.