Призовые за участие в парижском «Мастерсе» увеличат вдвое из-за высоких продаж билетов

Организаторы прошедшего «Мастерса» в Париже (Франция) сообщили, что в два раза увеличат призовые теннисистам, принявшим участие в турнире. Это обусловлено неожиданно высокими продажами билетов.
«Публика вернулась на турнир. После рекордного 2019 года, когда было продано более 140 000 билетов, проводить закрытый турнир в прошлом году было чрезвычайно сложно и для нас, и для игроков. В этом году мы продали 120 000 билетов, что является исключительным показателем, учитывая, что месяц назад у нас было 60 000 билетов.
С этой удивительной цифрой мы удвоим наши призовые и приблизимся к показателям 2019 года. Я не в курсе, знают ли об этом игроки, но мы очень рады, что добились таких результатов. Наша цель – предоставлять игрокам выгоду от качества их работы. На «Ролан Гаррос» мы стали первопроходцами в увеличении суммы призовых в квалификационных и первых раундах, за нами последовали и другие «Шлемы». А здесь, в Берси, мы очень рады удвоить призовой фонд. Месяц назад я бы сказал: «Ну, это будет сложно», — приводит слова директора «Мастерса» в Париже Ги Форже «Tennis Majors».
Изначальный призовой фонд турнира составлял € 2 603 700, а победитель должен был получить
€ 336 000. Отметим, что размер точных надбавок к призовым Форже не назвал.
- 8 ноября 2021
-
17:48
-
17:28
-
17:01
-
17:01
-
16:20
-
15:57
-
15:47
-
15:27
-
14:58
-
14:24
-
13:44
-
13:43
-
13:32
-
12:59
-
12:42
-
12:34
-
11:44
-
11:36
-
11:35
-
10:52
-
10:06
-
09:46
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:12
-
00:32
-
00:04
- 7 ноября 2021
-
23:49
-
23:10
-
22:41
-
22:00