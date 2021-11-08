Директор «Мастерса» в Париже ответил на критику со стороны Даниила Медведева

Директор «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Париже Ги Форже ответил на критику второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Ранее Медведев заявлял, что корты в Париже стали супермедленными для крытого харда.

«Эта тема важна для меня. Четыре года назад я был инициатором ускорения кортов. Корты в Париже тогда стали слишком медленными. Я помню разговор об этом с Роджером Федерером. Всё велось к тому, что нужно было сделать их быстрее. Поэтому я незаметно попросил производителя покрытия для кортов ускорить их. Наши ожидания подтвердились. После этого Лондон попросил ту же технологию для финала ATP. С этого момента ничего в плане покрытия не изменилось.

Также важно понимать, что на Центральном корте теннисисты начинают играть чуть позже, каждый матч приводит к ускорению поверхности на 1%. То есть, есть определённый разрыв между кортами по скорости. Кроме того, Центральный корт гораздо больше и мяч здесь летит по-другому. Мячи оказывают большое влияние на скорость игры. В Вене и Санкт-Петербурге использовались более быстрые мячи, поэтому игроки и почувствовали разницу. Также нельзя забывать, что состав мячей также стремительно меняется из-за нехватки сырья во всём мире. Некоторые игроки отмечали, что мячи уже не те, что были полгода назад.

Говоря о Медведеве и некоторых других игроках, нужно понимать, что они очень чувствительны к любым изменениям. Вообще, одни говорят, что корты стали медленными, другие, например, Новак Джокович, говорят, что мяч летит быстро при сильном ударе. Когда говорит Медведев, всё звучит громко, если он так же «пострадает» от медлительности кортов, как в своём блестящем полуфинале со Зверевым, он не будет так категоричен и поймёт, что легко справляется с подобными обстоятельствами», — приводит слова Форже Tennis Head.