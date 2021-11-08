Победительница US Open-2021 британка Эмма Радукану рассказала, когда у неё появится новый тренер. Сейчас 18-летняя теннисистка тренируется и выступает без наставника.

«На этой неделе я здесь сама по себе и снова сама себе тренер, что, я думаю, может положительно на мне сказаться в дальнейшем. Я позитивно смотрю на эту ситуацию. Не переживайте, к Australian Open у меня уже будет тренер.



Я очень настроена на предсезонную работу. Мы не только хорошо проведем время, но и хорошо поработаем. Уверена, я буду развиваться в нужном направлении.

Предсезонная подготовка начнётся в конце ноября, и пока я не хочу говорить на тему нового тренера. Пусть пока это останется немного конфиденциальным», — передаёт слова Радукану Tennis Majors.