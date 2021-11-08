Эмма Радукану рассказала, когда у неё появится новый тренер
Поделиться
Победительница US Open-2021 британка Эмма Радукану рассказала, когда у неё появится новый тренер. Сейчас 18-летняя теннисистка тренируется и выступает без наставника.
«На этой неделе я здесь сама по себе и снова сама себе тренер, что, я думаю, может положительно на мне сказаться в дальнейшем. Я позитивно смотрю на эту ситуацию. Не переживайте, к Australian Open у меня уже будет тренер.
Я очень настроена на предсезонную работу. Мы не только хорошо проведем время, но и хорошо поработаем. Уверена, я буду развиваться в нужном направлении.
Предсезонная подготовка начнётся в конце ноября, и пока я не хочу говорить на тему нового тренера. Пусть пока это останется немного конфиденциальным», — передаёт слова Радукану Tennis Majors.
Комментарии
- 8 ноября 2021
-
19:18
-
19:08
-
17:48
-
17:28
-
17:01
-
17:01
-
16:20
-
15:57
-
15:47
-
15:27
-
14:58
-
14:24
-
13:44
-
13:43
-
13:32
-
12:59
-
12:42
-
12:34
-
11:44
-
11:36
-
11:35
-
10:52
-
10:06
-
09:46
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:12
-
00:32
-
00:04
- 7 ноября 2021
-
23:49
-
23:10
Партнерский контент