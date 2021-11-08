Эрбер рассказал о том, что он не вакцинирован и скорее всего пропустит AO

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер сообщил о том, что может пропустить Australian Open из-за того, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса.

«Лично я не вакцинирован. И я не знаю сегодня, успею ли я получить две дозы и пройти полную вакцинацию к тому времени, когда я должен прилететь в Мельбурн», — приводит слова Эрбера Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов. Есть вероятность, что невакцинированные теннисисты смогут принять участие в турнире. Однако они обязаны будут пройти двухнедельный карантин перед началом соревнований. Привитых теннисистов не ждут никакие ограничения.