Эрбер рассказал о том, что он не вакцинирован и скорее всего пропустит AO

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер сообщил о том, что может пропустить Australian Open из-за того, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса.
«Лично я не вакцинирован. И я не знаю сегодня, успею ли я получить две дозы и пройти полную вакцинацию к тому времени, когда я должен прилететь в Мельбурн», — приводит слова Эрбера Tennis World USA.
Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов. Есть вероятность, что невакцинированные теннисисты смогут принять участие в турнире. Однако они обязаны будут пройти двухнедельный карантин перед началом соревнований. Привитых теннисистов не ждут никакие ограничения.
- 8 ноября 2021
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