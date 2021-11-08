Руне — перед Итоговым турниром U-21: Медведев тоже играл здесь, а сейчас он почти номер 1

18-летний датский теннисист Хольгер Витус Носков Руне поделился ожиданиями перед Итоговым турниром U-21, который состоится в Милане с 9 по 13 ноября.

«Карлос Алькарас очень хорошо проявил себя в этом году. В этом году все ребята были на высоте, но выделить стоит именно его. Он хорошо выступил на US Open, дойдя до четвертьфинала и показав хороший уровень тенниса. Мы все здесь, потому что у нас был хороший год, так что будет интересно посмотреть, кто возьмет титул. Это совсем другое дело — играть с игроками, которые с тобой одного возраста. Здорово наблюдать за тем, как соревнуется Медведев и Циципас. То же самое с Надалем, Федерером и Джоковичем. Это придаёт дополнительный интерес к встрече.

Я помню, что смотрел этот турнир ещё в 2017 вместе с мамой, которая подарила мне билеты сюда, в Милан. Тогда победу одержал Хён Чон. Тут же играли Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Я наблюдал за ним тогда, и у меня не было мысли о том, что через пару лет он доберётся до второго места в мировом рейтинге. Сейчас он практически номер 1, это вдохновляет и заставляет поверить, что тебе всё по силам. Если ты попадаешь на Итоговый турнир U-21, значит, у тебя есть все шансы оказаться на взрослом Итоговом турнире», — приводит слова Руне официальный сайт ATP.