Муратоглу – о том, что Джокович обыграл Медведева: это было так важно для Новака

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, высказался о победе первой ракетки мира серба Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В решающем матче Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Также по итогам текущего сезона Джокович в рекордный седьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга.
«Это было так важно для Новака. Конец года, он снова номер один, ещё раз, в борьбе и победа в матче с прессингом… Его празднование в конце говорит само за себя», — написал Муратоглу в своём «твиттере».
Джокович завершит сезон выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября, а также выступит на Кубке Дэвиса в составе сборной Сербии.
- 8 ноября 2021
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