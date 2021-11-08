Муратоглу – о том, что Джокович обыграл Медведева: это было так важно для Новака

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, высказался о победе первой ракетки мира серба Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В решающем матче Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Также по итогам текущего сезона Джокович в рекордный седьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга.

«Это было так важно для Новака. Конец года, он снова номер один, ещё раз, в борьбе и победа в матче с прессингом… Его празднование в конце говорит само за себя», — написал Муратоглу в своём «твиттере».

Джокович завершит сезон выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября, а также выступит на Кубке Дэвиса в составе сборной Сербии.