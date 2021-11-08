Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Линце

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла Мартину Тревизиан из Италии в первом круге турнира в Линце (Австрия) со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За весь матч украинка выполнила 3 подачи навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Тревизиан ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка при 7 брейк-пойнтах.
В следующем круге Калинина сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Турнир в Линце стартовал вчера, 7 ноября. Финальный день соревнований назначен на 13 ноября. Матчи проходят на хардовом покрытии, а призовой фонд составил €189 708. Действующим победителем является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в 2020 году в решающей встрече оказалась сильнее Элисе Мертенс (Бельгия).
- 8 ноября 2021
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