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Даррен Кэхилл: почти уверен, что Федерер сыграет на Australian Open

Даррен Кэхилл: почти уверен, что Федерер сыграет на Australian Open
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Известный тренер Даррен Кэхилл рассказал о состоянии 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

Напомним, Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене. Он не выходил на корт после Уимблдона–2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.

«Я знаю, что он сейчас много тренируется на корте и, мы почти уверены, он сыграет на Открытом чемпионате Австралии. То, что он сейчас делает, впечатляет, особенно учитывая его возраст. Он пытается добраться до 21-го титула», — приводит слова Кэхилла Eurosport.de.

Последняя победа Федерера на ТБШ датирована 2018 годом, когда он выиграл Открытый чемпионат Австралии.

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