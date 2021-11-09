Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA. В группу Чичен-Ица попали Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания).
В группе Теотиуакан сыграют Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония).
Матчи начнутся завтра, 10 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн.
Также состоялась жеребьёвка парного турнира. В группу Теночтитлан вошли: Суко Аояма (Япония) / Эна Шибахара (Япония), Николь Меликар (США) / Деми Схурс (Нидерланды), Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай), Дария Юрак (Хорватия) / Андрея Клепач (Словения).
В группе Эль Тахин выступят: Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия), Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элисе Мертенс (Бельгия), Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США), Шарон Фичмэн (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика).
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