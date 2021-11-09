WTA — о видео Арины Соболенко: ах, вот почему ты была так хороша на фотосессии!
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала забавное видео в преддверии старта Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексика). Спортсменка продемонстрировала наряд, в котором присутствовала на жеребьёвке турнира.
Видео доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.
Пресс-служба WTA в комментарии к посту Арины написала: «Ах, вот почему ты была так хороша на фотосессии!»
Соболенко на Итоговом чемпионате WTA сыграет в группе Чичен-Ица. Её соперницами будут Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания). В группе Теотиуакан сыграют Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония). Матчи начнутся завтра, 10 ноября.
Новость по темеСостоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре
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