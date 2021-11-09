Энен: Джокович феноменально провёл финал с Медведевым в тактическом плане

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен дала комментарий по поводу серба Новака Джоковича, который 7 ноября выиграл «Мастерс» в Париже.

«Он сказал, что смог так свободно играть в финале Парижа, потому что он гарантировал себе первое место по окончании сезона. Я помню это чувство, поскольку это действительно значимо для теннисиста.

Он ставит перед собой большие цели, но в то же время нужно уметь постоянно решать новые, более мелкие, краткосрочные задачи. И именно в этом он очень хорош, потому что вы можете почувствовать, что он полностью увлечён этим стремлением.

Он феноменально провёл финал. Начал его гораздо медленнее Медведева, который попытался сразу обозначить своё преимущество. Однако Новак слишком умён. Он знает, что ничего нельзя принимать как должное. Нужно постоянно работать над чем-то. Он показал это и в этом матче, особенно в тактическом плане. Прежде всего остался очень спокойным после проигрыша первого сета. Ждал возможностей, подавал всё лучше и лучше. Он сказал после игры о том, что ему удалось играть в тот теннис, в который он хочет играть. Это замечательно слышать от него. После всего, что он сделал, он говорит себе: «Я всё ещё ищу способы надавить на соперника», потому что он знает, что другие теннисисты постоянно прогрессируют.

И у него всё ещё есть эта скромность, эта готовность задавать себе тактические вопросы. И действительно, то разнообразие, которое он демонстрирует… Я думаю, что это великий класс Новака Джоковича, и это показывает, что он всё ещё способен развиваться и адаптироваться ко многим обстоятельствам. Что касается эмоциональной стороны, то думаю, что Новак Джокович способен вырыть себе яму, но при этом так быстро вернуться назад. Я уже ничему не удивляюсь», — приводит слова Энен Eurosport.uk.