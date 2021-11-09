Тимя Бачински встала на защиту сборной России по теннису после критики со стороны Бенчич

Бывшая швейцарская теннисистка Тимя Бачински прокомментировала критику Белинды Бенчич в адрес сборной России. Ранее Бенчич заявила, что Россия поступила нечестно, когда перед финальным матчем Кубка Билли Джин Кинг Людмила Самсонова заменила Анастасию Павлюченкову.

«В правилах сказано, что игрок, который не может выйти, может быть заменён. Россия не сделала ничего запрещённого. Но если бы победила Швейцария, мы бы вообще не говорили об этой замене. Ключевым моментом стало не это», — приводит слова Бачински Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.

Напомним, в финале турнира швейцарские теннисистки уступили сборной России. Сама Бенчич проиграла Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.