Андрей Рублёв примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби с 16 по 18 декабря. Ранее своё участие в турнире подтвердили канадец Денис Шаповалов, норвежец Каспер Рууд, австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль.
«С момента основания Открытого чемпионата ОАЭ по теннису мы каждый год поднимаем планку и всегда стремимся привезти в Абу-Даби лучших игроков мира. Подтверждение Андрея означает, что теперь у нас есть пять игроков действительно мирового класса, которые примут участие в захватывающем возвращении Чемпионата», — приводит слова генерального директора Flash Entertainment Джона Ликриша официальный сайт турнира.
Также британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая US Open, сыграет с 10-й ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич в выставочном матче Открытого чемпионата Абу-Даби. Встреча состоится в первый день турнира, 16 декабря.
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